Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Як безпечно користуватись мобільним телефоном, інтернетом військовослужбовцям, зокрема і в зоні активних бойових дій?

Дотримання правил кібергігієни, обачливе використання смартфонів – усе це особливо важливо для військових, адже йдеться не тільки про безпеку особистих даних, а часто і про збереження життя.

Щоб убезпечитись:

Вимикайте телефон повністю або вмикайте «режим польоту», коли перебуваєте у безпосередній близькості до позицій ворога.

Використовуйте телефон – як дзвінки, так і інтернет – лише за нагальної потреби.

Не обговорюйте по мобільному, навіть із близькими, будь-яких «робочих» питань: не розповідайте інформації про побратимів, місця дислокації, озброєння, поставлені завдання тощо.

Не варто користуватися мобільним зв’язком одночасно кільком особам із однієї точки, телефонуйте по черзі з певними часовими проміжками. Безпечніше дзвонити з місць, віддалених від розташування позицій.

Не зберігайте на телефоні фото, відео, документів та будь-якої іншої інформації, яка може бути використана у випадку втрати гаджету і потрапляння його до рук ворога.

Використовуйте VPN.

Не під’єднуйтеся до невідомих Wi-Fi-мереж або інших пристроїв, які «роздають» інтернет. Не «роздавайте» інтернету зі свого смартфону.