Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Як безпечно користуватись мобільним телефоном, інтернетом військовослужбовцям, зокрема і в зоні активних бойових дій?
Дотримання правил кібергігієни, обачливе використання смартфонів – усе це особливо важливо для військових, адже йдеться не тільки про безпеку особистих даних, а часто і про збереження життя.
Щоб убезпечитись:
- Вимикайте телефон повністю або вмикайте «режим польоту», коли перебуваєте у безпосередній близькості до позицій ворога.
- Використовуйте телефон – як дзвінки, так і інтернет – лише за нагальної потреби.
- Не обговорюйте по мобільному, навіть із близькими, будь-яких «робочих» питань: не розповідайте інформації про побратимів, місця дислокації, озброєння, поставлені завдання тощо.
- Не варто користуватися мобільним зв’язком одночасно кільком особам із однієї точки, телефонуйте по черзі з певними часовими проміжками. Безпечніше дзвонити з місць, віддалених від розташування позицій.
- Не зберігайте на телефоні фото, відео, документів та будь-якої іншої інформації, яка може бути використана у випадку втрати гаджету і потрапляння його до рук ворога.
- Використовуйте VPN.
- Не під’єднуйтеся до невідомих Wi-Fi-мереж або інших пристроїв, які «роздають» інтернет. Не «роздавайте» інтернету зі свого смартфону.
- Налаштуйте мобільні пристрої, зокрема і месенджери, так, щоб приймати дзвінки та повідомлення лише від осіб, які є у списку контактів.
Виконайте у телефоні усі безпечні налаштування:
- блокування телефону – обов’язкове (це може бути PIN-код, пароль, графічний ключ, відбиток пальця тощо, а краще – кілька способів одночасно);
- усюди, де можливо, налаштуйте двофакторну автентифікацію;
- видаліть непотрібні телефонні додатки;
- перевірте, які дозволи надані тим застосункам, що використовуються, змініть за необхідності (наприклад, забороніть доступ до контактів, фото);
- відмовтеся від функцій автоматичного входу в будь-які акаунти. Безпечніше авторизуватися щоразу, коли це необхідно;
- забороніть доступ до геолокації;
- вимкніть функцію автоматичного вибору мережі (ця опція є в Налаштуваннях).
У соцмережах і месенджерах:
- приберіть із налаштувань або закрийте для загалу усю особисту інформацію (номер телефону, дату народження, місце проживання, місце роботи тощо);
- не поширюйте фото, відео, за якими можна ідентифікувати ваше місцерозташування. Не поширюйте фото техніки, позицій тощо;
- не додавайте у друзі чи в контакти сторонніх, невідомих вам осіб;
- не відкривайте файлів та посилань від незнайомців (і навіть від друзів чи рідних, якщо надіслане викликає сумніви);
- відключіть можливість бачити вашу останню активність, а також – надсилати вам повідомлення для акаунтів, що не належать до переліку контактів.
Окрім телефону, обережно використовуйте інші гаджети, які працюють через Bluetooth чи Wi-Fi. Наприклад, смарт-годинники або фітнес-трекери.