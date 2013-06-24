Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

У мене на телефоні постійно увімкнений Bluetooth, бо смартфон синхронізований зі смарт-годинником. Чи може це бути небезпечним? Чи може хтось дістати доступ до даних у смартфоні через Bluetooth?

Bluetooth – популярна технологія бездротового зв’язку, присутня сьогодні майже на всіх пристроях. Зараз Bluetooth здебільшого використовують не для передання даних чи файлів, як раніше, а для під’єднання смарт-годинників, бездротових навушників, динаміків або комп’ютерних мишок та інших гаджетів.

Періодично з’являються повідомлення про виявлені вразливості Bluetooth, які хакери потенційно можуть використовувати для отримання доступу до пристроїв користувачів, зараження шкідливим програмним забезпеченням чи викрадення даних.

Незважаючи на це, загроза зламу через Bluetooth – низька, і подібні випадки практично не трапляються. У першу чергу – через те, що Bluetooth-з'єднання встановлюється на короткій відстані (до 100 метрів). Тобто зловмисник для здійснення атаки має перебувати зовсім поруч. Вірогідність такого розвитку подій занадто мала.

Щоб посилити безпеку: