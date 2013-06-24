Після звільнення населених пунктів місцеві мешканці, волонтери й бізнеси прагнуть швидше потрапити до цих селищ та міст. Але навіть після первинного очищення місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС вкрай необхідно дотримуватися правил безпечної поведінки. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тож як потрапити на деокуповану територію та безпечно нею пересуватися:

Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами;

Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів;

Не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;

Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи;

Відстежуйте небезпечні зони у мобільному застосунку «Розмінування України».

Інтерактивна мапа застосунку у режимі реального часу показує ймовірні та вже підтверджені загрози, відомі ДСНС. До обстеження та знешкодження саперами цих вибухонебезпечних предметів наближатися до місця їх розташування категорично заборонено. Якщо ви все ж потрапили у червону зону, застосунок одразу вас про це повідомить.

Встановити додаток «Розмінування України» можна на смартфони:

Android: https://bit.ly/3OeQwxg

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