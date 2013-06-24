Воїни щодня звільняють території України від ворога. Коли місто чи селище нарешті деокуповане, то жителі поспішають якомога скоріше повернутися додому. Та слід пам’ятати, що це може бути небезпечно. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вже є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Тож обережність має бути передусім.

ДСНС наполегливо рекомендує дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами. Якщо ж вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі, то необхідно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку «Розмінування України».

Завантажити додаток на смартфон:

Android: https://bit.ly/3OeQwxg

Apple: https://apple.co/3HhV4B3

Після авторизації треба повідомити саперів про ймовірну загрозу в оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки.

Всього кілька кліків можуть убезпечити власне життя та життя близьких.