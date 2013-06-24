Блокування морських портів та перешкоджання експорту зерна – це новий акт міжнародного тероризму з боку Путіна. Очільник Кремля не тільки хоче нашкодити Україні, але й загрожує голодом сотням мільйонів людей у різних країнах світу. Тому сьогодні Україна потребує підтримки світу не тільки у зупинці російської агресії, але й у деблокаді морських портів та в створенні «зелених коридорів» для експорту сільгосппродукції.

Про це перший заступник Міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький написав у колонці для «РБК-Україна», повідомляє Урядовий портал.

За його словами, український агропромисловий комплекс виробляє продукції вп'ятеро більше, ніж її внутрішнє споживання. Таким чином Україна вже багато років бере участь у забезпеченні продовольчої безпеки світу, експортуючи більшу частину врожаю зернових до країн Європи, Азії та Африки. І саме світова продовольча безпека зараз перебуває під загрозою через блокування українських портів російськими військами.

«До початку війни в Україні переважна частина виготовленої продукції експортувалася морськими шляхами. Країна мала майже 3 тисячі кілометрів морського узбережжя, на якому працювало 18 портів, в тому числі 5 – в окупованому Криму. Через них здійснювалася половина загального обсягу міжнародної торгівлі України та експортувалося більше 50% вітчизняних товарів, значну частину яких складала продукція агропромислового комплексу», – пояснив він, додавши, що торік українські фермери забезпечили 41% від експортних надходжень України, або близько $ 28 млрд.

Проте російська агресія, як пояснив Тарас Висоцький, розірвала традиційні логістичні маршрути експортних поставок с/г продукції. Адже морські порти забезпечували перевалку понад 80% зернових. Якщо до початку повномасштабної війни Україна експортувала через свої морські порти близько 5 млн тонн зернових щомісяця, то за перший місяць війни ця цифра скоротилася в 25 разів – до 200 тисяч тонн.

У травні вдалося досягти показника в 1,7 млн тонн шляхом переорієнтації на залізничний та річковий транспорти, але й цього недостатньо.

Неможливість реалізувати агропродукцію на міжнародних ринках – це прямі збитки для українських аграріїв та економіки, а також значний тиск на платіжний баланс, що негативно впливає на курс валют в Україні, підкреслив перший заступник Міністра агрополітики. Крім того, ця ситуація вкрай негативно позначається на світовій продовольчій безпеці. «Так, вона вже зумовила різкий стрибок цін на харчові продукти в усіх країнах світу, а за декілька місяців, якщо проблему не буде вирішено, вона ще більше ускладнить стан продовольчого забезпечення. Голод може обумовити й подальшу міграційну кризу», – акцентував Тарас Висоцький.

Частково допоможе вирішити проблеми, за його словами, – активна участь Європи в збільшенні обсягів, які Україна доставляє залізницею та автомобільним транспортом до портів Румунії, Польщі та країн Балтії. При цьому важливо збільшувати кількість великовантажних пунктів пропуску та запровадження країнами ЄС «бездозвільного режиму». Проте попри збільшення обсягів, без розблокування своїх морських портів Україна в найближчій перспективі не зможе досягти довоєнних показників, переконаний Тарас Висоцький.