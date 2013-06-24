Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Звернув увагу: одразу після пошуку інформації через Гугл, у стрічці Фейсбуку – з'являється багато тематичної реклами. Як можна боротися із нав’язливими рекламними оголошеннями?

Певна реклама у стрічці Facebook з’являється з кількох причин. По-перше, якщо рекламодавець налаштував відповідне таргетування, під параметри якого підпадає користувач (наприклад, мешканець Києва, хлопець віком 25–45 років, захоплюється велоспортом). По-друге, соцмережа дійсно може збирати інформацію про ваші уподобання та інтереси, спираючись на вашу активність, а також на дані «партнерів, підрядників і третіх сторін» (детальніше про це – у Політиці конфіденційності Facebook).

Facebook дає можливість як заблокувати окреме рекламне оголошення, так і змінити загальні налаштування щодо показу реклами, налаштувати їх «під себе».

Щоб не бачити у стрічці конкретного оголошення, потрібно:

У рекламному пості натиснути знак у вигляді трьох вертикальних крапок у правому верхньому кутку.

Обрати, що ви хочете зробити з рекламою.

Просто сховати її та більше не бачити у стрічці. Тут же можна обрати пояснення, чому ви відмовляєтесь від перегляду саме цієї реклами: невідповідна, занадто часто повторюється, чутлива тема тощо.

Поскаржитися на рекламу. Цей варіант підійде, якщо йдеться про шахрайські пости, спам, публікації з образливим вмістом та інші.

У пункті «Чому я бачу цю рекламу» ви можете обрати опцію і приховати всю рекламу від конкретного рекламодавця.

Змінити загальні налаштування щодо показу реклами:

На головній сторінці Facebook у правому верхньому кутку натиснути значок у вигляді трикутника. Обрати у меню Налаштування та конфіденційність, а потім Налаштування. Обрати у наступному меню категорію “Реклама”. Тут можна побачити сторінки, реклама з яких показувалася вам у стрічці. А також перелік рекламодавців, рекламу від яких ви сховали або навпаки – натискали на неї. Також саме тут можна внести зміни у дані, які використовуються для показу вам реклами. Наприклад, дозволити або заборонити використовувати інформацію з вашого профілю. Або ж виключити себе із аудиторії певного рекламодавця тощо.

При використанні Facebook на комп'ютері з браузера рекламу можна заблокувати через спеціальні застосунки. Наприклад, F.B. Purity, Ad Blocker for Facebook чиінші.