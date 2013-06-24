росія продовжує обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Розповідаємо, як слідкувати за новинами, якщо не працюватиме ефірне мовлення.

На радіо

Увімкніть радіоприймач у вашому автомобілі, смартфоні або знайдіть радіоприймач, що працює від батарейок, та шукайте «Українське радіо» («Суспільне») у FM-діапазоні або в АМ-діапазоні (чи на середніх хвилях на старих приймачах). Частоти для вашого регіону можна знайти на сайті «Суспільного».

Також трансляцію «Українського радіо» здійснюють “Промінь”, “Культура” та деякі комерційні радіостанції, наприклад, “Хіт FM” та “Мелодія”. Шукайте частоти в FM-діапазоні та на середніх і коротких хвилях для вашого регіону на сайтах станцій.

На супутнику

Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A.

Онлайн

На офіційних каналах влади в телеграмі або в інших соціальних мережах

Підпишіться на офіційні канали органів державної та місцевої влади, а також сектору безпеки та оборони в телеграмі або в іншій зручній для вас соціальній мережі чи месенджері. Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу.

Заздалегідь знайдіть найближчий «Пункт незламності», якщо у вас повністю зникне інтернет і звʼязок.

Обов'язково вимкніть у налаштуваннях месенджера автоматичне завантаження відео та фото і залиште тільки необхідні канали. Так ви знизите навантаження на мережу.

На сайтах медіа або сторінках у соціальних мережах

Відмовтесь від споживання новин у форматі відео на користь текстових форматів. Читайте тільки офіційні українські медіа і не споживайте контенту з неперевірених джерел. Це допоможе зберегти не тільки мобільний трафік, а й ваше здоровʼя.

На онлайн-платформах

Дивитись українське телебачення можна на Youtube, на платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також в застосунку Дія.

Увага! За відсутності фіксованого інтернету відмовтесь від перегляду телебачення онлайн на будь-яких платформах навіть з мінімальною роздільною здатністю. Також просимо відмовитись від онлайн-ігор та будь-якого надмірного споживання мобільного трафіку, зайвих дзвінків тощо. Це створює надмірне навантаження на мережі операторів і може призвести до того, що в критичний момент хтось, навіть ви, може залишитися без звʼязку.

Економія трафіку також доречна в «Пункт незламності».

Інтернет-радіо

Користуйтесь лише за наявності фіксованого інтернету.

Шукайте українське радіомовлення на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунку Суспільного радіо: