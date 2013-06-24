Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різні симптоми, саме тому тест на COVID-19 варто робити за будь-яких ознак ГРВІ. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

До прикладу, симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму «Омікрон», може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос.

Тобто симптоми COVID-19 можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак. Водночас тестування допомагає виявити хворобу, що дозволяє призначити відповідне лікування та зумовлює необхідність самоізоляції для зменшення шляхів передачі вірусу та захисту оточення від інфікування.

Наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 наступним категоріям:

особам із підозрою на COVID-19;

особам з ознаками інших ГРВІ;

особам з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19;

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.

Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо він з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, що при появі будь-яких симптомів ГРВІ перш за все варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місця загального скупчення людей та дотримуватися режиму самоізоляції.