Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила порядок оскарження результатів іспиту на рівень володіння українською мовою.

Оскаржити можна процедуру проведення іспиту, що може вплинути на об'єктивність результатів або результат іспиту, повідомляє "Ліга".

"Скаргу викладають у довільній формі з визначенням суті порушеного питання та надсилають до комісії протягом трьох календарних днів із дня, коли претендент отримав офіційні результати іспиту через електронний кабінет. Розгляд скарги, а також прийняття рішення комісії, відбувається протягом семи календарних днів із дати надходження скарги до комісії", - йдеться у повідомленні.

Комісія може відмовити в задоволенні скарги у зв'язку з непідтвердженням факту порушення процедури, відмовити у зв'язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення іспиту не впливає на об'єктивність результату іспиту або задовольнити скаргу претендента і допустити до повторного складання іспиту.

Про результати розгляду скарги комісія зобов'язана повідомити протягом 14 календарних днів із дати надходження.

Нагадаємо, що Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Підтвердив норму Конституції про єдину державну мову в Україні. Її зобов'язаний знати кожен громадянин. "За" проголосували 278 народних депутатів. Ще двоє парламентарів повідомили, що їхні картки не спрацювали. Конституційний суд 15 липня визнав закон конституційним.

19 липня в Україні вперше чиновники й претенденти на громадянство склали іспит із державної мови. Для перевіряння робіт і встановлення рівня знання державної мови виділять 15 календарних днів. Екзаменаційні майданчики облаштували в Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.