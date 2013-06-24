Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Як налаштувати систему захисту Windows?

Не використовуйте ОС Windows, які не підтримуються Microsoft (Windows 7 та старіші версії).

Захист пристроїв із Windows 10 та 11 (найпоширеніші версії) здійснюється за допомогою служби “Безпека у Windows”. Шукаємо її таким шляхом: Налаштування – Оновлення та захист – Безпека у Windows (або відразу через Пошук). 

Зокрема, тут можна налаштувати та перевірити:

  • Захист від вірусів і загроз. Серед функцій – швидка перевірка поточних загроз, налаштування захисту в реальному часі, перевірка наявності оновлень тощо. Тут налаштуйте OneDrive для відновлення файлів на випадок їх втрати. Тримайте антивірус активним, оновлюйте сигнатури.
  • Захист облікових записів. Серед іншого тут можна налаштувати спосіб захисту при вході в систему. Наприклад, використання паролю, фізичного ключа безпеки чи інших. Встановіть один із варіантів. Налаштуйте динамічне блокування екрану.
  • Брандмауер та захист мережі. Брандмауер має бути увімкнений, щоб працював захист від несанкціонованого доступу.
  • Керування програмами та браузерами. Тут можна встановити налаштування, які захистять ваш пристрій від шкідливих і потенційно небажаних програм, файлів, сайтів.
  • Продуктивність та справність пристрою. Тут можна побачити інформацію щодо обсягу пам’яті, роботи акумулятора, програм тощо.
  • Параметри сім’ї. У разі потреби налаштуйте функцію Батьківський контроль, яка допоможе підвищити рівень безпеки дитини під час користування комп’ютером.

Система сама підкаже, де у налаштуваннях захисту є прогалини та які дії треба виконати, щоб покращити безпеку. Звертайте увагу на ті позиції, біля яких з’являється знак оклику️. Щоб поліпшити захист, потрібно просто дотримуватися вказаних інструкцій. 

 