Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Як налаштувати систему захисту Windows?
Не використовуйте ОС Windows, які не підтримуються Microsoft (Windows 7 та старіші версії).
Захист пристроїв із Windows 10 та 11 (найпоширеніші версії) здійснюється за допомогою служби “Безпека у Windows”. Шукаємо її таким шляхом: Налаштування – Оновлення та захист – Безпека у Windows (або відразу через Пошук).
Зокрема, тут можна налаштувати та перевірити:
- Захист від вірусів і загроз. Серед функцій – швидка перевірка поточних загроз, налаштування захисту в реальному часі, перевірка наявності оновлень тощо. Тут налаштуйте OneDrive для відновлення файлів на випадок їх втрати. Тримайте антивірус активним, оновлюйте сигнатури.
- Захист облікових записів. Серед іншого тут можна налаштувати спосіб захисту при вході в систему. Наприклад, використання паролю, фізичного ключа безпеки чи інших. Встановіть один із варіантів. Налаштуйте динамічне блокування екрану.
- Брандмауер та захист мережі. Брандмауер має бути увімкнений, щоб працював захист від несанкціонованого доступу.
- Керування програмами та браузерами. Тут можна встановити налаштування, які захистять ваш пристрій від шкідливих і потенційно небажаних програм, файлів, сайтів.
- Продуктивність та справність пристрою. Тут можна побачити інформацію щодо обсягу пам’яті, роботи акумулятора, програм тощо.
- Параметри сім’ї. У разі потреби налаштуйте функцію Батьківський контроль, яка допоможе підвищити рівень безпеки дитини під час користування комп’ютером.
Система сама підкаже, де у налаштуваннях захисту є прогалини та які дії треба виконати, щоб покращити безпеку. Звертайте увагу на ті позиції, біля яких з’являється знак оклику⚠️. Щоб поліпшити захист, потрібно просто дотримуватися вказаних інструкцій.