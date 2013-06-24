Українці, які – через війну або з інших причин – виїхали за кордон та набули там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для цього потрібно зайти на веб-портал (https://portal.pfu.gov.ua) та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням «Вхід».

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Якщо ви його не маєте, – отримати КЕП можна безкоштовно й онлайн, виконавши декілька нескладних кроків (описаних у відеоінструкції bit.ly/3ZX31ne)

Після входу виконати такі кроки:

– Крок 1 – у розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть вкладку “Заява на призначення пенсії”. Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання Вашої заяви. Натисніть “Продовжити” та оберіть вид пенсії, наприклад – “Пенсія за віком”;

– Крок 2 – дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку);

– Крок 3 – прикріпіть скан-копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами щодо сканованих копій документів за наведеним перед формуванням заяви переліком.

Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

Для завершення всіх операцій, заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатами опрацювання заяви Ви отримаєте інформацію про стан обробки та відповідне рішення.