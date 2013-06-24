Попри вимушену евакуацію за кордон, українці не втрачають права на соціальний захист. Тож Фонд соціального страхування України забезпечує їх допомогами. Зокрема, для працівників, які виїхали за кордон через війну, ФССУ фінансує лікарняні та декретні допомоги.
Щоб отримати допомогу від фонду з-за кордону, необхідно звернутися до місцевого лікаря у країні, де ви перебуваєте, і отримати документальне підтвердження тимчасової непрацездатності. Фахівці Міністерства охорони здоров’я України спростили процедуру, тож лікар в Україні зможе створити для вас медичний висновок дистанційно, на підставі іноземної виписки чи довідки із зазначеним діагнозом. Після створення медвисновку е-лікарняний сформується автоматично для всіх працевлаштованих. Такий створений без особистого прийому лікарняний є підставою для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України.
А в разі вагітності та пологів лікар, який вів чи продовжує вести вагітність жінки, зможе створити медвисновок на підставі власних попередніх медичних записів.
Для отримання допомоги роботодавець працівника, який перебуває за кордоном, має опрацювати е-лікарняний, сформувати за ним заяву-розрахунок і подати її до фонду на оплату. Саме від дати прийняття такої заяви залежить строк виплати допомоги. Стежити за станом оплати лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.
Можливість створити медвисновок дистанційно є для таких категорій непрацездатності: захворювання або травма загального характеру; догляд за хворою дитиною; вагітність та пологи; ортопедичне протезування.
Строк чинності медичного висновку про тимчасову непрацездатність визначає іноземний медичний документ. Медвисновок не може перевищувати: 30 днів — для категорій «Захворювання або травма загального характеру» та «Ортопедичне протезування» (якщо непрацездатність триває довше, необхідно буде надати актуальний медичний документ); 14 днів — для категорії «Догляд за хворою дитиною», якщо дитина лікується амбулаторно.