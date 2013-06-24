В Україні триває реєстрація кандидатів до участі у Всеукраїнських змаганнях “Ігри Нескорених” – заявки приймаються Міністерством у справах ветеранів України до 14 березня включно. А вже у квітні десятки українських військових, правоохоронців, рятувальників і ветеранів війни, які отримали травми внаслідок бойових дій, будуть змагатись за право представити країну на міжнародній арені у Дюссельдорфі, Німеччина. Про це повідомляє Урядовий портал.

Щоб залишити заявку на участь, спортсмен має прикріпити до онлайн-форми довідку про отримання допуску до занять спортом від лікаря спортивної медицини. Така довідка є обов’язковим і важливим етапом для участі в змаганнях.

Головним пріоритетом Invictus Games залишається фізична та емоційна користь для учасників – тому оцінка стану здоров’я та безпечності активних занять обраним видом спорту необхідні для допуску до відбору.

Оформлення довідки від спортивного лікаря зазвичай займає декілька годин і кожен, хто хоче випробувати свої сили в Нацвідборі, встигає отримати її вчасно до дедлайну прийняття заяв.

А щоб полегшити процес для наших спортсменів, фахівці відділу ветеранського спорту та реабілітації Міністерства у справах ветеранів України зробили добірку закладів, де можна оформити допуск, і перевірили актуальність всіх контактів.

Зверніть увагу! Довідка спортивного лікаря про допуск до участі у спортивних змаганнях надається безкоштовно за наявності направлення сімейного лікаря (Послуга А67019 Консультація Лікаря із спортивної медицини).

Міністерство у справах ветеранів з нетерпінням чекає на ваші заяви до 14 березня. Заповніть коротку форму, прикладіть первинні документи про отримання травми через бойові дії та довідку від спортивного лікаря і чекайте на запрошення!

Маєте запитання чи складнощі у поданні заявки? Телефонуйте за номером +380 (63) 230-23-25 і наші фахівці вам допоможуть.