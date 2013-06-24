Уряд започаткував програму грантів для підприємців, які хочуть створити або розвинути бізнес у галузі переробки. Держава надає їм до 8 мільйонів гривень безповоротної допомоги для реалізації виробничих проєктів.

Отримати фінансування можуть ФОПи або юридичні особи, які:

- не розміщені і не провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях станом на момент подання заявки;

- не провадять господарську діяльність на території рф;

- не належать до підсанкційних осіб;

- не є банкрутами, не перебувають у стадії банкрутства;

- мають кінцевих бенефіціарів — громадян України.

Перша тисяча заявників отримує грант обсягом 70% вартості проєкту, для наступних учасників держава надає кошти в розмірі до 50% вартості проєкту. Учасники можуть залучити додаткові кредитні кошти — до 16 мільйонів гривень за програмою «5—7—9» під 0% на п’ять років.

Щоб долучитися до програми, підприємцеві необхідно підготувати бізнес-план і подати разом із заявкою та документами для верифікації підприємства через портал «Дія». АТ «Ощадбанк» протягом 10 днів здійснює оцінку бізнес-плану, перевірку ділової репутації отримувача, проводить з ним співбесіду. Рішення про надання гранту приймає Мінекономіки на основі оцінювання банку.

Кошти перераховують на банківський рахунок заявника на чітко визначені цілі: придбання основних засобів виробництва, витрати на їх доставку та введення в експлуатацію. На обладнання накладається заборона відчуження до виконання умов за грантом. У разі руйнування переробного підприємства внаслідок збройної агресії рф держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі.

За умовами програми учасники зобов’язані протягом трьох років з дня отримання гранту сплачувати податки, збори та ЄСВ у розмірі отриманих коштів та створити не менш як 25 робочих місць. Якщо цих вимог не виконано, отримувач повинен самостійно повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими платежами, повідомляє Міністерство економіки.

Відділ новин

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