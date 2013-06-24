Рекомендації Міністерства економіки, як перевезти свій бізнес з небезпечного регіону країни в більш безпечний. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для такої цілі діє програма Мінекономіки “Релокація бізнесу”. Все, що потрібно зробити — подати заявку на онлайн-платформі Relocate.Prozorro.Sale.

Вашу заявку опрацюють та запропонують комплексний пакет державної підтримки.

Програмою можуть скористатись будь-які підприємства, незалежно від свого розміру.

За словами заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної, вже зареєстровано 1846 заявок від бізнесу, 745 з яких — вже перевезено на безпечні території. Розпочали роботу на новому місці — 558 підприємств.