Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надає роз'яснення, як мешканцям ТОТ або тих територій, де тривають бойові дії, подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та призначення державної допомоги. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зауважимо, що в безпечних регіонах можна зареєструватись як дистанційно (через портал чи мобільний додаток Дія), так і офлайн - звернутись особисто до найближчого Центру зайнятості, що працює.

Особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, може отримати чи поновити статус безробітного та право на державну допомогу, звернувшись до Центру зайнятості в режимі онлайн.

Є п’ять варіантів, як це зробити:

подати заяву в електронній формі через Дію;

заповнити онлайн-анкету;

скористатись чат-ботом;

надіслати пакет документів електронною поштою inbox@es.dcz.gov.ua;

звернутись на гарячу лінію: 0 800 509 966.

Статус безробітного надається особі з дня реєстрації її у Центрі зайнятості, а допомога призначається з першого дня надання відповідного статусу.

Надання статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам, а також особам, які перебувають на ТОТ або на території, де точаться бойові дії, - за умови, що люди не мають документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних та/або документального підтвердження страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) - здійснюється на підставі відомостей, наявних у державних реєстрах, інформаційних системах та базах.