Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 № 1740, передбачено, що звіти про окремі види господарських операцій, а саме: про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку; про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом; про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, — подаються до органів Пенсійного фонду України у визначені терміни у вигляді електронного документа або в паперовій формі.

Звітувати органам Пенсійного фонду України мають:

— нотаріуси — про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом);

— постачальники електронних комунікаційних послуг — про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв’язку (до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом);

— казенні підприємства пробірного контролю — про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом (до 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем).

Електронний документ

Згідно із Порядком подання звітів через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Фонду від 01.06.2022 № 8-1, зареєстрованим в Мін’юсті 14.07.2022 за №781/38117, для подачі звіту через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України потрібно виконати кілька кроків.

Крок 1. Особа, яка подає звітність, має зареєструватись на вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису та пройти електронну ідентифікацію. При цьому потрібно правильно увійти до системи: у полі «Бажаєте увійти як» обрати саме ту категорію, яка відповідає виду діяльності: або «Нотаріус», або «Підприємство пробірного контролю», або «Постачальник електронних комунікаційних послуг». При проходженні електронної ідентифікації необхідно зазначити електронну адресу особи, що надсилає звіт, підтвердити правильність введених даних та визначити спосіб взаємодії з Фондом.

Крок 2. Для створення звіту слід заповнити всі реквізити електронного документа на вебпорталі Фонду. Створення звіту обов’язково завершується накладанням на нього кваліфікованого електронного підпису.

Після цього надісланий звіт реєструється програмним забезпеченням Фонду, і уповноваженій особі автоматично надходить про це квитанція в електронний кабінет на вебпорталі. У квитанції зазначаються реквізити прийнятого або неприйнятого (із зазначенням причини) звіту та результати його обробки.

Важливо!

Датою та часом отримання Фондом звіту вважаються дата та час, зафіксовані у квитанції. Якщо особа, яка звітує, не одержала квитанцію, — вважається, що Фонд звіту не отримав. Тоді спробу потрібно повторити.

Якщо у звіті виявлено помилку після завершення строків його подання, уповноважена особа має надіслати уточнюючий звіт за період, за який була допущена помилка. Уточнюючий звіт подається шляхом заповнення всіх обов’язкових реквізитів електронного документа та проставлянням у ньому позначки «Уточнюючий».

Паперовий звіт

У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа він подається у паперовій формі. Паперовий звіт завіряється підписом керівника постачальника електронних комунікаційних послуг, казенного підприємства пробірного контролю, нотаріуса та скріплюється печаткою (за наявності).

Якщо звіт надсилається поштою, таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.

Нагадуємо

Користування вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України здійснюється на безоплатній основі цілодобово, сім днів на тиждень, повідомляє пресслужба відомства.