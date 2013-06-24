Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Купив вживаний ноутбук зі вже встановленою операційною системою Windows 10. Що потрібно зробити, щоб користуватися ним безпечно?

Під час купівлі вживаної техніки важливо впевнитися не тільки в тому, що вона справно працює, а й перевірити пристрій на наявність загроз та очистити його від «чужих» даних.

Перевстановіть операційну систему з одночасним видаленням файлів:

Налаштування – Оновлення та захист – Відновлення – Відновлення початкового стану ПК – Видалити все (видалення всіх особистих файлів, програм і налаштувань) – Видалити файли та очистити диск. Процес забирає певний час, тож упевніться, що ноутбук заряджений.

Перевірте ще раз систему за допомогою антивірусу.

Лише після цього встановлюйте потрібні вам програми та створюйте акаунти.

Якщо ви, навпаки, продаєте вживаний ноутбук – не забудьте також подбати про безпеку. Три прості кроки:

Зробіть резервне копіювання даних, щоб не втратити важливих документів, фото чи інших файлів.

Вийдіть з усіх облікових записів.

Перевстановіть операційну систему з одночасним видаленням файлів. Для надійності можна також скористатися спеціальними програмами для очищення диска, щоб видалені файли неможливо було відновити.