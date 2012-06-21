Основні тези нашої стратегії спротиву агресії РФ виклав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Насамперед вона ґрунтуватиметься на жорсткій активній обороні, що мусить позбавити супротивника сенсу подальших наступальних дій. Далі йдеться про нарощування оборонного потенціалу нашої держави. Не варто забувати й про залучення активної дипломатії з акцентом на формування механізму впливу на агресора. Саме це сприятиме нарощуванню міжнародних санкцій, здатних переконати агресора в недоцільності загострення ситуації. Звідси випливає налагодження та підтримання взаємодії з нашими партнерами на всіх міжнародних майданчиках і координація стратегічних комунікацій.
Окрему увагу приділено впровадженню міжнародних моніторингових інструментів для контролю безпекової ситуації навколо України, особливо в басейні Чорного та Азовського морів. А найголовніше, про що вказав глава держави, внутрішнє посилення України, консолідація сил усередині держави за рахунок проведення ефективної соціальної та економічної політики, зокрема подолання бідності.