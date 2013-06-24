Міністерство охорони здоров’я нагадує, що українські громадяни, які постраждали внаслідок збройної агресії рф, можуть бути евакуйовані та доправлені на спеціалізоване лікування до клінік Європи. Йдеться про успішні евакуаційні рейси, коли МОЗ подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Євросоюзу та Європейської економічної зони. Далі Міністерство контактує з країною, що приймає пацієнтів, та узгоджує етапи й маршрути безпечного медичного транспортування. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зазначимо, що саме рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон приймає лікар, керуючись наказом МОЗ №574 від 05.04.2022 р. «Про затвердження Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та Переліку закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану».

Відтак, до закордонних клінік транспортуються насамперед:

пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (опіки);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

Відповідність цим критеріям підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», заповненою лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон.

Під час медичної евакуації пацієнт із собою повинен мати документ, що посвідчує особу — закордонний або внутрішній паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак це не є обов’язковою вимогою станом на зараз. У будь-якому випадку, відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для вивезення важкопораненого чи онкохворої дитини на лікування за кордон.

Нагадуємо, що для ширшого доступу постраждалих громадян до медичної евакуації МОЗ запровадило додаткову можливість подати відповідну заявку. Оскільки багато людей через воєнні дії не мають або втратили зв'язок із сімейним лікарем.

Тож важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть самостійно подати попередню заявку на Програму медичної евакуації.

Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Громадянам слід заповнити відповідну заявку. Міністерство верифікує всі дані та перевірить інформацію, і далі ви отримаєте зворотний зв'язок. Зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

Нагадуємо, що евакуація для українських пацієнтів — безоплатна. Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

Медична евакуація здійснюється за допомоги міжнародних партнерів, зокрема у рамках співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі, БО «Лікарі без кордонів», БФ «Медична місія», транспортних бригад парамедиків із Польщі, Німеччини та інших країн. Зазначимо, що партнери не приймають заявки на евакуацію, а здійснюють технічну функцію, а саме: евакуюють постраждалих українців, надають оперативно медичну допомогу та супроводжують пацієнтів до лікарень.

Загалом у межах співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів впродовж 6 місяців війни вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних міст України до закордонних клінік вже понад 1600 українців.