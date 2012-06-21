Оприлюднинено графік роботи банківської системи України в День Незалежності.

Робочий день 23 серпня перенесуть на суботу, 28 серпня, повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook. 24 серпня - вихідний день.

"21-24 серпня банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі, зазначатимуть їх календарною датою наступного робочого дня, тобто 25 серпня 2021 року. Банки в разі потреби зможуть здійснювати касові операції без відкриття операційного дня 23 серпня", - йдеться в повідомленні.

Водночас 28 серпня буде звичайним робочим банківським днем. Усі платежі здійснюватимуться в той же день.