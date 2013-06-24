Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Незахищена домашня мережа Wi-Fi – це не тільки ризик підключення сторонніх до вашого інтернету, а і потенційна загроза особистим даним внаслідок атак хакерів.
Щоб домашня мережа Wi-Fi була захищена, дотримуйтеся таких порад:
- Обирайте роутер із найновішим протоколом безпеки WPA3. Надійні також маршрутизатори з WPA2. Перед покупкою перевіряйте, чи не було інформації про виявлені вразливості у програмному забезпеченні роутера.
- Обов’язково встановіть надійний логін та пароль для доступу в мережу. Держспецзв’язку вже розповідалапро основні правила щодо паролів.
- Обов’язково встановіть надійний логін та пароль для доступу у панель керування роутером замість тих, що надає виробник. Зробіть це до того, як підключати роутер до інтернету.
- Вимкніть функцію WPS (Wi-Fi protected setup).
- Приховайте трансляцію імені мережі (Hidden SSID).
- Налаштуйте окрему гостьову мережу Wi-Fi для тимчасових користувачів, якщо ваш маршрутизатор підтримує таку функцію. Так ваші гості зможуть підключатися до мережі, проте не знатимуть вашого основного паролю і не зможуть отримати доступ до ваших даних.
- Якщо ваш маршрутизатор має вбудований брандмауер, тримайте його увімкненим.
- Вчасно оновлюйте програмне забезпечення для роутера (якщо є можливість, налаштуйте автоматичні оновлення). Слідкуйте за новинами щодо оновлень на офіційному сайті виробника. Якщо не впевнені, що можете встановити оновлення самостійно, звертайтесь до сервісних центрів.
- Слідкуйте, чи не застаріла модель вашого роутеру. Зазвичай виробники на своїх сайтах публікують переліки застарілих моделей, які не підтримують оновлення безпеки. За необхідності змініть маршрутизатор.
- Обмежте потужність сигналу роутера, щоб він був доступний лише у вашому помешканні.