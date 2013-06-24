До полиць із крупами в магазинах та супермаркетах люди зараз часто підходять не для того, аби взяти товар, а щоб подивитися на ціни. Побачити що й на скільки подорожчало та спланувати витрати на харчування. Сьогодні ціни, на жаль, не радують покупців. Виробники ж розводять руками — мають достатньо вагомих підстав, аби виставити саме такі цінники. Однією з круп, яка чи не найбільше зростала в ціні останніми роками, була гречка — цінники сягали 100 і більше гривень за кілограм. Споживачі навіть жартували, що її можна знайти у відділі «Делікатеси», одразу за чорною ікрою.