Сьогодні важко уявити собі жінку, яка б не дбала про стан своєї шкіри. Доглядова косметика щільно увійшла в наше життя, продовжуючи молодість та красу, а також забезпечуючи здоров’я шкіри обличчя та тіла.

Попри величезний асортимент баночок та масу інформації на тему того, що саме вам життєво необхідно у повсякденному догляді, багато жінок стикаються з труднощами при виборі косметики.

Ми вирішили поділитися з вами основними правилами, які допоможуть орієнтуватися у світі доглядової косметики.

Визначаємо тип шкіри та виявляємо косметичні проблеми

Всі продукти для обличчя умовно можна розділити на чотири великі категорії виходячи з типу шкіри, для якого вони призначені: для жирної, сухої, нормальної та комбінованої.

Найпростішим кроком до правильного вибору засобів для шкіри є визначення її типу. У домашніх умовах це можна зробити за допомогою тесту з серветкою (приклавши її до шкіри без будь-яких засобів після кількох годин після вмивання). Цей спосіб досить умовний, проте ефективний, якщо у вас, наприклад, яскраво виражена суха або жирна шкіра. Також ви можете звернутися за допомогою до косметолога.

Наступним кроком має стати виявлення проблем, які ви плануєте вирішити за допомогою догляду. Це може бути як лікування запалень, так і, наприклад, профілактика вікових змін. Корисно завжди пам’ятати основну мету використання косметики, так ви відразу зможете відсіяти зайве.

Багато жінок орієнтуються на вікові маркування засобів, проте позначка 18+ або 45+ — це лише маркетинговий хід. Спирайтеся на ефективність засобу особисто для вас. Повірте, ви ніяк не нашкодите своїй шкірі, якщо будете використовувати крем з іншої вікової категорії.

Читаємо склад доглядової косметики

Головна інформація про косметичний засіб знаходиться не в яскравих рекламних обіцянках, а у складі, написаному дрібними літерами на звороті упаковки. Якщо ви хочете ефективно вибирати косметику, а не пробувати один засіб за іншим, сподіваючись на успіх, вам варто навчитися читати склади. Не турбуйтесь, у цьому немає нічого складного.

Якщо ви не є володаркою чутливої ​​шкіри вам можна приділяти основну увагу першим 5–10 найменувань у списку — це будуть основні компоненти, які відповідають за ефективність засобу. Спочатку доведеться постійно гуглити, але дуже швидко ви визначитеся з основними компонентами та зможете швидко визначати зволожувальний перед вами крем або поживний.

У тому ж випадку, якщо ви стикалися з неприємними реакціями вашої шкіри на використання будь-якого продукту, радимо все ж таки переглядати склад повністю на наявність алергенних ароматів або інших агресивних компонентів.

Починаємо з базових косметичних продуктів

Міжнародна асоціація дерматологів вважає, що до базового догляду, необхідного кожній людині, має входити три основні етапи: очищення, зволоження та захист від сонця. Дуже важливо приділити увагу саме цим трьом баночкам, незалежно від типу вашої шкіри та її загального стану.

По-перше, ці ретельно підібрані засоби вже самі по собі допоможуть вам вирішити деякі проблеми та покращити зовнішній вигляд шкіри. А по-друге, маючи базу, що працює, вам набагато простіше буде підбирати додаткові засоби, спрямовані на розв'язання конкретних проблем.

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