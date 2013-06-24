Останнім часом тональність сигналів міжнародної спільноти у бік Кремля стала значно жорсткішою. Європейський Союз, НАТО, США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швеція, країни Балтії, Польща підтримали Україну та застерегли Росію від ескалації. У деяких світових столицях розробляють конкретні економічні й політичні заходи, здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв. Україна паралельно отримує нове посилення обороноздатності, нове озброєння для нашої армії.

«У допомогу входить постачання озброєнь і військової техніки, обладнання, боєприпасів, кораблів, зокрема катерів типу «Айленд», човнів і запчастини до них, багатоцільових легкових автомобілів високої прохідності, протитанкових ракетних комплексів, засобів контрснайперської боротьби, розвідки, радіо-електронної боротьби, приладів нічного бачення, оптичних засобів, засобів зв’язку, медичного майна, боєприпасів до стрілецької зброї різних калібрів. Усе це спрямовано на оборону України», — повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.