Якщо ви змушені були через бойові дії (або з іншої причини) змінити місце проживання і переїхати в інший регіон та втратили можливість відвідувати свій медичний заклад, лікування проти туберкульозу можна продовжити в іншій лікарні. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Адже важливо не переривати курс, оскільки постійний і безперервний прийом медикаментів під лікарським наглядом є запорукою ефективного лікування.

Звертаємо увагу, що у кожній області є медична установа, яка має договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на лікування проти туберкульозу як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Більшість з них зараз працюють, надаючи необхідні медичні послуги.

Для того, щоб продовжити лікування в новому місці, необхідно знайти найближчий медзаклад, який має відповідний договір з НСЗУ.

Отримати цю інформацію можна в контакт-центрі за номером 16-77. Після цього варто зателефонувати до медзакладу, щоб уточнити графік роботи і записатися на прийом.

Крім того, на сайті Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) також можна знайти контактинайближчого фтизіопульмонологічного центру з адресою, посиланням на сайт/соцмережі, де є весь масив інформації, який може знадобитися для довідок чи консультацій.

Нагадуємо, що під час лікування пацієнти мають право безоплатно отримувати необхідні лабораторні та інструментальні дослідження, медикаментозне забезпечення, знеболення, виявлення та лікування супутніх захворювань, харчування у стаціонарі тощо.

Крім того, пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатись та перебувати під контролем лікаря первинної допомоги амбулаторно, за місцем перебування.

У рамках цієї допомоги сімейний лікар:

- забезпечує моніторинг та спостереження за станом пацієнта, забір матеріалів для проведення біологічних досліджень та передачу їх в лабораторію;

- взаємодіє з фтизіатром та іншими фахівцями для лікування пацієнта, контролює прийом протитуберкульозних препаратів;

- направляє пацієнта на необхідні лабораторні та інструментальні методи дослідження;

- забезпечує пацієнта протитуберкульозними препаратами, що отримує від фтизіопульмонологічних медичних центрів.

Для позитивного результату під час лікування проти туберкульозу надважливо дотримуватись безперервності прийому необхідних медпрепаратів, інакше – цей процес може тривати значно довше і проходитиме важче.