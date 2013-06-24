Якщо людина зникла безвісти, у членів її сім’ї через місяць після внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає право на отримання пенсії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кому призначається виплата:

1) дітям до 18 років;

2) дітям від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою, до його закінчення;

3) дітям-сиротам – до 23 років незалежно від факту навчання;

4) чоловіку або дружині, батькам такої особи, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

5) чоловіку або дружині, а в разі їх відсутності – одному з батьків, брату або сестрі, дідусеві чи бабусі годувальника незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;

6) батькам і чоловіку або дружині особи, зниклої безвісти, які не були на її утриманні. Вони мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення втратили джерело засобів до існування.

Які пільги передбачені?

1. Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.

2. П’ятдесят відсотків знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.

3. Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.

4. Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.

5. Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.

Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також це можна зробити онлайн:

- через вебпортал електронних послуг ПФУ,

- на порталі «Дія».

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