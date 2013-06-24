На рахунках місцевих бюджетів акумульовано 6809,7 мільйона гривень невикористаних залишків коштів освітньої субвенції (+1487,0 мільйона гривень до 01.01.2021). За даними Державної казначейської служби, на 1 листопада такі цифри: в обласних бюджетах та бюджеті міста Києва залишок становить 1204,5 мільйона гривень; у бюджетах міських територіальних громад — 2533 мільйони; у бюджетах сільських і селищних територіальних громад — 3072,2 мільйона гривень.

Однією із причин накопичення залишків освітньої субвенції стало повільне ухвалення рішень місцевими органами влади про використання цих коштів на потреби закладів освіти — на оновлення матеріально-технічної бази і виплату заробітної плати педагогічним працівникам.

Використати грошові залишки можна лише за цільовим призначенням, а не як комусь заманеться наприкінці року. Пресслужба Міністерства фінансів нагадує напрями таких видатків: придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які буде оптимізовано / об’єднано / реорганізовано; оснащення закладів освіти персональними комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів початкової школи, фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики; придбання підручників і посібників (зокрема електронних); оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, які оптимізовано / об’єднано / реорганізовано або повністю укомплектовано і до яких довозитимуть учнів закладів загальної середньої освіти; здійснення заходів, пов’язаних із пожежною безпекою; ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти; підключення закладів освіти до інтернету, насамперед у сільській місцевості; будівництво нових туалетних приміщень і реконструкція, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти; закупівля засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових рукавичок, захисних щитків), дезінфекційних засобів, пірометрів (інфрачервоних термометрів) та послуг з дезінфекції приміщень.