Як Samsung Galaxy S10, але вдвічі дешевше: Nokia представили смартфон з отвором в екрані

Як і очікувалося, сьогодні в Тайвані відбувся дебют першого смартфона HMD Global з фронтальною камерою, врізаною в екран, як у флагманській лінійці Samsung Galaxy S10. Нею стала модель під назвою Nokia X71.
На міжнародний ринок модель вийде під назвою Nokia 6.2, хоча раніше ходили чутки про назву Nokia 8.1 Plus.
Ще однією особливістю стала потрійна основна камера. Основний модуль поєднує дозвіл 48 Мп, оптику Zeiss і діафрагму f/1.8, також є ширококутний модуль з дозволом 8 Мп і 5-мегапіксельний модуль для визначення глибини. За замовчуванням використовується режим з дозволом 12 Мп, який об'єднує інформацію з основного модуля по чотири пікселя в один, але є і режим зйомки на усі 48 Мп.
Смартфон отримав дисплей діагоналлю 6,3 дюйма дозволом 2316 х 1080 пікселів, селфі-камеру з дозволом 16 Мп, дактилоскопічний датчик на скляній задній панелі, акумулятор ємністю 3500 мА год з швидкою зарядкою потужністю 18 Вт, SoC Snapdragon 660, 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ флеш-пам'яті.
На смартфон встановлена операційна система Android 9.0 Pie без додаткових оболонок. Продажі Nokia X71 в Тайвані розпочнуться 10 квітня за ціною 388 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»