Міністерство охорони здоровʼя нагадує, що пацієнти, які отримали щеплення проти коронавірусної хвороби, можуть отримати відповідний COVID-сертифікат на порталі чи у застосунку «Дія». Так, на сьогодні українці згенерували понад 11,8 млн «зелених» сертифікатів. До того ж виданий в Україні COVID-сертифікат визнають і за кордоном, щонайменше в 79 країнах. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Така можливість доступна, зокрема, й у разі отримання другої бустерної дози щеплення.

Для того, щоб отримати такий сертифікат, необхідно сформувати відповідний запит на порталічи в застосунку «Дія». Це можна зробити одразу після того, як медичний працівник внесе дані про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я.

Для цього:

авторизуйтеся у застосунку;

натисніть «Послуги» та виберіть пункт «COVID-сертифікати» — «Отримати сертифікат»;

позначте згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Термін дії такого документа становитиме 270 днів, а термін відображення у застосунку «Дія» – 545 днів з моменту проведення щеплення.

Така можливість є доступною завдяки впровадженню відповідної функціональності в електронній системі охорони здоровʼя на основі даних про другу бустерну дозу проти COVID-19.

Виданий в Україні сертифікат повністю відповідає оновленим технічним вимогам щодо COVID-сертифікатів, що були прийняті Європейською комісією цієї осені. Скористатися цифровим документом на підтвердження вакцинації можна як в межах країни, так і за кордоном – у країнах, які входять до Довірчої мережі, США, Канаді, Мексиці та багатьох інших.

Нагадаємо, що попередньо в Україні дозволили другу бустерну дозудля всіх охочих. Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом від 120 до 270 днів після першої бустерної дози. А також було оновлено схеми поєднань вакцини під час введення другої бустерної дози. Відповідно COVID-сертифікат про другий бустер успішно генерується за умови дотримання будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні.

Окрім цифрового COVID-сертифіката українці, які отримали другий бустер, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і профілактику. Як і раніше, такий документ можна отримати у сімейного лікаря чи медичного працівника, який проводив щеплення. Він міститиме дані про усі дози проведених щеплень проти коронавірусної хвороби.