Штучний інтелект (ІІ) довів свою велику корисність та еволюцію у різних галузях науки. Згідно з інформацією, отриманою в ході кількох досліджень UT Southwestern, дуже скоро ІІ може бути задіяний і в галузі психіатрії. Психіатри витратили час та зусилля, щоб з'ясувати, чому антидепресанти не допомагають усім пацієнтам однаково.

Фахівці хочуть знати, чи це пов'язано з тим, що вони діють як плацебо, чи це залежить від біології кожної людини. Південно-західні дослідження UT використовують штучний інтелект виявлення моделей мозку, які роблять людей менш чутливими до певних антидепресантів. За допомогою сучасного медичного обладнання і цієї технології дослідники мають намір використовувати зображення мозку, щоб прописати найкращі ліки від депресії, на думку кожного пацієнта.

У випробуваннях взяли участь понад 300 добровольців і були отримані зображення для вивчення активності мозку у стані спокою та під час обробки емоцій. Пацієнти були поділені на дві контрольні групи: одна складалася зі здорових людей, а інша - з людей з депресією того чи іншого типу, які отримували ліки чи плацебо. Вчені виявили кореляцію між тим, наскільки добре працює мозок, і тим, чи покращиться стан учасника протягом 2 місяців після прийому антидепресанту.

Проведені дослідження ґрунтуються на даних дослідження EMBARC, що складалося з оцінки пацієнтів з великою депресією за допомогою візуалізації мозку та різних тестів ДНК. Це зроблено для того, щоб перевірити дані іншого дослідження під назвою STAR D, в якому було виявлено, що до двох третин пацієнтів не реагують, як очікувалося, на перший антидепресант.

EMBARC зосередився на тому, як електричні імпульси в мозку можуть вказувати на те, чи може пацієнт отримати користь від селективного інгібітора зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), одного з найпоширеніших антидепресантів.

Ці результати підхопили двома іншими дослідженнями. Одне з них опубліковано в Американському журналі психіатрії, а інше – у журналі Nature Human Behavior. В опублікованій у журналі Nature роботі під назвою: «Мозкова регуляція емоційного конфлікту передбачає реакцію на лікування депресією антидепресантами» штучний інтелект використовувався для визначення кореляції між ефективністю антидепресанту і тим, як мозок обробляє емоційний конфлікт.

Пацієнти, які брали участь у експерименті, пройшли тести візуалізації головного мозку. Їм показували фотографії на високій швидкості, де спостерігалися суперечливі повідомлення, наприклад, сердитий обличчя зі словом «щасливий». Пацієнта просили прочитати слово, перш ніж натиснути на фотографію. Завдяки ІІ замість того, щоб просто дивитися на області мозку, що цікавлять, дослідники аналізували активність всього органу. Це допомогло штучному інтелекту ідентифікувати ділянку мозку, щоб передбачити, кому буде корисно лікування СІЗЗС.

Отримані результати показали, що у пацієнтів, у яких спостерігалися аномальні реакції мозку під час емоційного конфлікту, з меншою ймовірністю покращувалися показання протягом 8 тижнів, які зазвичай призначають для лікування антидепресантами.