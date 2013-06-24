Наразі в населених пунктах по всій Україні розгорнуто «Пункти незламності» трьох категорій:

1. Організовані місцевою владою та ДСНС. У цих пунктах є генератор, тепло, інтернет, чай/кава, аптечка.

2. Організовані відповідальним бізнесом. Тут українці можуть безкоштовно підзарядити ґаджети. Їх вже відкрили у відділеннях ROZETKИ, «Нової пошти» тощо.

3. Магазини, аптеки, АЗС і відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Однак ці установи не надають послуг із підзарядки ґаджетів.

Мапа з усіма точками доступна за посиланням.

Крім того, можна скористатися спеціальним чат-ботом Telegram. Для цього відкрийте його та введіть свою адресу. Сервіс відразу покаже найближчі «Пункти незламності». З його допомогою ви дізнаєтеся графіки їх роботи та про послуги, які там доступні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Важливо! Адреси «Пунктів незламності» у населених пунктах поблизу лінії бойових дій не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Дізнатися їх можна в органах місцевого самоврядування, обласних і районних військових адміністраціях.