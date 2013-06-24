Наказом МОН затверджено перелік закордонних пунктів для проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), отже українці, які вимушено покинули Батьківщину через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти.

Провести тестування заплановано в таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція.

НМТ за кордоном буде проведено так само, як і в Україні, тобто у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, яких навчили українські експерти.

Нагадаємо, до 7 червня 2022 року (включно) учасники на своїх інформаційних сторінках повинні підтвердити участь в НМТ та обрати місто, де їм зручно буде його скласти.