Минулого тижня команда Мінцифри презентувала велике оновлення Дії. Одним із сервісів став у цьому переліку став шеринг авто. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Це не нова послуга в застосунку. Ми запустили її ще під час Diia Summit в лютому. Але на початку повномасштабної війни з міркувань безпеки реєстри з необхідними документами не працювали. Відповідно шеринг авто в Дії теж. Втім, реєстри знов працюють. Тож ми повернули послугу, оскільки до цього вже отримали багато відгуків, наскільки вона зручна.
Як пошерити авто через застосунок:
- авторизуйтеся в Дії;
- у розділі послуги обираєте Шеринг авто;
- обираєте Поділитися, потім вказуєте строк, на який буде доступний техпаспорт для іншої людини;
- перевіряєте власні дані в запиті;
- коли запит сформовано, показуєте QR-код або надсилаєте посилання на запит людині, якій хочете передати техпаспорт;
- людина сканує QR-код або переходить за посиланням, вводить свої контактні дані та підтверджує за допомогою Дія.Підпису;
- після цього ви також підписуєте цей запит Дія.Підписом та надсилаєте в сервісний центр МВС.
І все — техпаспорт з'явиться в іншої людини за декілька хвилин або навіть секунд.
Сервіс реалізовано Мінцифрою спільно з МВС, Головним сервісним центром МВС та ДП «Інфотех».