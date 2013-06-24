Способи погашення кредиторської заборгованості за бюджетними програмами обговорили сьогодні під час наради керівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України з керівниками структурних підрозділів обласних військових адміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Представники Мінагрополітики наголосили, що варто чітко виконувати два кроки: прийняти рішення щодо інвентаризації кредиторської заборгованості і про списання.

Базовий інструмент для реалізації - це Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 року №372. Вся кредиторська заборгованість обліковується в три рівні. Згідно Наказу №372 списання відбувається щокварталу.

Тому зараз є нагода зробити інвентаризацію, скласти всю відповідну документацію щодо списання кредиторської заборгованості. Далі, за алгоритмом, подаються документи на обладміністрації чи в Міністерство аграрної політики та продовольства, залежно від того, хто затверджував кошторис.

Також під час наради обговорили проблемні питання надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що 9 березня 2023 року о 14 год. 00 хв. у форматі Zoom-конференції Мінагрополітики проведе круглий стіл, щодо представлення механізмів надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.