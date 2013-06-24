За даними верховного комісара з питань біженців ООН, майже 400 тис. українців виїхало у Чехію, тікаючи від війни. Як вони можуть отримати медичну допомогу в цій країні?

У Чехії працює система загальнообовʼязкового медичного страхування для всіх громадян країни та іноземців, які перебувають на її території. Про це повідомляє прес-офіс МОЗ.

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають право на такі самі безоплатні послуги в рамках державної програми медичного страхування, як і у громадян Чехії. Державне страхування покриває майже всі медичні випадки, а також частково або повністю витрати на ліки. Тому для тимчасово переселених осіб, які не мають роботи, медичне обслуговування є безоплатним – гроші за нього сплачує чеська держава.

Оформити страховку слід після отримання тимчасового захисту. Зробити це можна у таких установах:

безпосередньо в Регіональних центрах допомоги Україні, при яких є представники страхової VZP;

онлайн на сайті VZP або OPZ;

у відділеннях страхових компаній VZP або інших державних страхових компаній .

Регіональні центри допомоги працюють щодня, крім свят, з 7 ранку до 19 або 21 години.

Після оформлення страхування українці отримують дублікат посвідчення застрахованого. У разі оформлення страхової VZP онлайн документ прийде на електронну пошту через два дні або пізніше. Посвідчення потрібно брати з собою на кожен прийом до лікаря.

Перші 150 днів перебування в Чехії з візою тимчасово переміщеної особи медичне страхування для українців оплачує держава (Республіка Чехія). Після 150 днів умови змінюються. Передусім зміни стосуються громадян у віці 18-64 роки. За замовчуванням для такої категорії медичне страхування для цієї категорії стає платним.

Щоб отримувати і надалі медичну допомогу в рамках державного страхування безоплатно, наступні категорії громадян України зобовʼязані перереєструватися у VZP упродовж 8 днів, після того, як мине 150 днів з дня отримання візи тимчасового захисту (також зміни стосуються і інших страхових компаній).

Студенти у віці 18-26 років мають надіслати VZP довідку про навчання від університету через онлайн-форму. Медичне страхування студентів оплачує держава.

Ті, хто перебуває у пошуку роботи або особи з інвалідністю або особи, що піклуються про осіб з інвалідністю, що мають підтвердження інвалідності, мають надіслати VZP довідку, видану в Центрі зайнятості.

Особи, що доглядають за дитиною віком до 7 років або двома чи більшою кількістю дітей віком до 15 років цілий день, мають надіслати написану власноруч заяву про догляд за дитиною і відсутність роботи в Чехії.

Діти до 18 років та люди старше 65 років не зобовʼязані повторно реєструватись, але можуть повторно надіслати в страхову, відповідно, контакти законного представникаабо власні.

Українці, які приїхали до Чехії, але не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів, перелік яких є на сайті www.lekariproukrajinu.cz. Серед них є лікарі, які розмовляють українською/російською мовами.

Безоплатну невідкладну медичну допомогу можна отримати й без страховки в державних лікарнях Чехії. Перелік та контакти таких закладів зазначені на сайті Міністерства охорони здоровʼя Чехії.

Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українців: +420226201221. Оператори розмовляють українською.