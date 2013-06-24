За даними ООН, від початку повномасштабної війни близько 6,7 млн українців стали біженцями у країни Європи. Найбільше наших співвітчизників виїхало у Польщу, Словаччину, Румунію, Німеччину, Чехію. Усі вони потребують захисту та підтримки.

Для полегшення доступу українців до медичної допомоги низка європейських країн розробила спеціальні заходи. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зокрема, Польща надала українцям доступ до своєї медичної системи на рівні з громадянами країни. Тобто українці мають доступ до всіх медичних послуг в тому ж обсязі, що і поляки. Для цього українцям не обов‘язково влаштовуватись на роботу та отримувати державну страховку.

Українці зі статусом тимчасового захисту в Словаччині можуть отримати безоплатно необхідне медичне обслуговування в обсязі, який визначається страховою VSZP. Це не тільки невідкладна допомога, консультації з лікарем загальної практики, включаючи профілактичні заходи та вакцинацію, і медична допомога, яку рекомендує лікар під час огляду. Докладний перелік доступних безоплатних послуг залежить від статусуособи, яка на них претендує.

Оформивши тимчасовий захист та державне медичне страхування у Німеччині, українці отримують доступ до таких самих медичних послуг, що й громадяни країни. Поки українець не оформив медичну страховку, ним опікується центр прибуття місцевої влади (муніципалітету), який гарантує доступ до базових медичних послуг. Крім того, у Берліні діють понад 500 лікарських практик, які пропонують безоплатну медичну та психологічну допомогу українським біженцям. Інформацію про них можна знайти за посиланнями www.kvberlin.de, www.medflex.de/help-ukraine.

У Молдові деякі приватні заклади та лікарі-добровольці готові надати безоплатну допомогу українцям. Їхні контакти можна знайти на офіційному сайті допомоги українцям у Молдові www.dopomoga.gov.md, у рубриках «Корисні посилання» (розділ «Охорона здоров’я») та «Приватні оголошення» (розділ «Лікарі»), а також в Google-документі— контактний список лікарів-волонтерів. У списку є спеціалісти всіх сфер — від сімейних лікарів і педіатрів до стоматологів, фахівців онкологічних центрів, лабораторій.

Якщо українцю потрібно викликати «швидку», він може звернутися за єдиним номером служби екстреної допомоги, який діє на території всього Європейського Союзу — 112. Також у певних країнах можуть працювати інші номери, наприклад:

999 — номер швидкої медичної допомоги, дзвінки за яким приймає медичний диспетчер у Польщі,

155 — номер виклику невідкладної допомоги в Чехії та Словаччині,

903 — номер виклику екстреної допомоги в Молдові.

Важливо, що в низці країн екстрену допомогу можна викликати лише в разі серйозної загрози життю, зокрема, через такі стани:

розлади свідомості, втрата свідомості;

зупинка дихання, ускладнення дихання тощо;

інсульт або інфаркт;

отруєння;

аварія, серйозне травмування, сильна кровотеча;

опіки, обмороження, перегрів та переохолодження;

пологи тощо.

«Швидка» не приїде, якщо причиною виклику буде лише висока температура.