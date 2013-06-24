«Нам важливо зберегти комунікацію зі своїми громадянами. Особливо на тимчасово окупованих територіях. А разом із цим – віру в спільну перемогу. Кожен має відчувати єдність із своєю державою. Саме так зможемо уникнути інформаційного вакууму», - зазначила Голова НАДС Наталія Алюшинау блозі 24 каналу. Про це повідомляє Урядовий портал.

За її словами, комунікація має включати перелік чітких рішень, спрямованих на допомогу тим, кому найважче. Ініціатив, які полегшують життя людей під лінією фронту. Таких, наприклад, як створення Урядом стратегічного запасу продуктів харчування, які безкоштовно надаються мешканцям прифронтових територій. Або дозволу Кабінету Міністрів України відтермінувати оплату комунальних послуг, якщо споживач не має грошей. Чи рекомендації Національного банку фінансовим установам запровадити кредитні канікули.

«Завдання центральної влади – компенсувати брак державних послуг громадянам за лінією фронту. До повного повернення наших територій. Наразі ці послуги подекуди частково або повністю недоступні. Причина – катастрофічні руйнації або злочинний тиск на публічних службовців, які стали заручниками окупантів», - наголосила Наталія Алюшина.

Як розповіла Голова НАДС, публічні службовці демонструють на окупованих територіях надзвичайне лідерство. Усі адаптувалися до критичних умов і стали осередками держави там, де наразі прорвався ворог.

«Жодного разу не відчувала від колег розпачу, хоч би як важко там було. Місцеві лідери забезпечують присутність України на окупованих територіях. Вони продовжують працювати і надають актуальні рекомендації - про поводження з документами, продовольчу логістику, організацію евакуації, створення гуманітарних коридорів… Консультують людей із правових, фінансових і просто життєвих питань. Люди ідуть до них, а не до «гауляйтерів» бродячих шапіто, десантованих у громади окупантами», - зазначила Наталія Алюшина.