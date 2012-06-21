Нагальне питання, яким задаються організатори будь-яких змагань: «Як вибрати кубок переможцю»? Зрозуміло, тут важливо орієнтуватися відразу на кілька важливих факторів: вид і статус змагань, бюджет заходу, що проводиться, нагороджуваний контингент і так далі. Відразу зауважимо, що компанія «Віват Україна» має нагородний арсенал на всі випадки життя.
Вибираємо вид кубка
Для вибору кубка бажано враховувати вид змагання: спортивне, творче, співоче, танцювальне і так далі. Можна, звичайно, взяти універсальний кубок і потім прикріпити до основи табличку із тим чи іншим видом змагань, проте багато хто воліє, щоб нагорода як би «говорила сама за себе» і було відразу зрозуміло, за що її вручили.
Види кубків:
♦ Спортивні – футбольні, тенісні, шахові, за гру в гольф, плавання, дзю-до тощо.
♦Кубки за перемогу в творчих змаганнях – для музикантів, вокалістів, танцюристів.
♦Універсальні кубки із зазначенням 1, 2, 3 місця і виїмкою під жетон.
♦Комплекти кубків за 1, 2, 3 місця.
Для спортивних змагань найчастіше закуповують комплекти кубків для призерів, а ось творчі змагання, як правило, обмежуються врученням кубка переможцю. На вибір є кубки із зображенням зірки (універсальний варіант) або із зображенням мікрофона, скрипкового ключа, нотного стану, танцювальних па.
Вибираємо матеріал для кубка
Перше і для багатьох головне питання – це вартість кубка або кубків, якщо передбачається вручати їх всім призерам з першого по третє місце. Ціна безпосередньо залежить від матеріалу і розміру кубка. Отже, які ж варіанти ми можемо запропонувати організаторам змагань?
З чого роблять кубки:
♦ Металеві кубки з «нержавійки» (в т.ч. позолочені, посріблені, під бронзу)
♦ Кубки з полімерних матеріалів (в т.ч. позолочені, посріблені, під бронзу)
♦ Кубки елітні (двоколірний метал, темно-синя гальваніка, кришталь, скло).
Відразу уточнимо, що кубки преміум класу вручаються виключно на «дорослих» змаганнях, а нагороди для дитячих конкурсів і змагань виконують з практичних некрехких матеріалів, які не б’ються, зазвичай полімерних. Підставка під нагородний кубок може бути також з цупкого полімеру або з металу, мармуру чорного кольору, штучного каменю.