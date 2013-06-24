«У Національну економічну стратегію України до 2030 року вписано засади захисту прав інтелектуальної власності. Першими кроками має стати ухвалення Стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності. Вона може стати фундаментальним інструментом у створенні сприятливого середовища для інновацій, інвестицій, винахідництва та розвитку креативних галузей», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко під час засідання Ради з питань інтелектуальної власності.

Там обговорили питання використання ліцензійного софту органами влади, шляхи виходу України зі «Списку 301» (Спеціальний 301 звіт офісу торгового представника США, перебування в якому свідчить про недостатній рівень захисту цих прав).

Тому Мінекономіки розробило кілька законопроєктів: «Про авторське право і суміжні права» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення авторського права і (або) суміжних прав», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності».