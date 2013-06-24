Наявність смартфону й доступу до мережі інтернет суттєво полегшить життя співгромадянам, які через війну вимушені переїхати в межах країни. У застосунку Дія внутрішньо переміщені особи можуть скористатися низкою корисних електронних послуг. Яких саме? - про це йтиметься у серії матеріалів, опублікованих найближчим часом. Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначимо, що в підготовці та реалізації низки проектів застосунку Дія разом із фахівцями Мінцифри брав участь Директорат цифровізації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зокрема, спеціалісти опрацювали зміни до нормативно-правових актів, розробляли й погоджували технічні завдання тощо.
До вашої уваги - перший з матеріалів. Це поради щодо проходження авторизації у Дії. Розповімо і про порядок одержання та користування довідкою ВПО.
ДОВІДКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ (ВПО): 6 ГАРЯЧИХ ЗАПИТАНЬ
Нагадаємо, цей документ дозволяє отримувати передбачені державною соціальні виплати. Спочатку необхідно встановити застосунок Дія на смартфон та пройти авторизацію. Через банк-ID Дія автоматично відобразяться всі дані про особу та документи, які є в доступі.
В Дії довідка ВПО відображається, як і будь-який інший документ, – паспорт, водійські права тощо – в електронному вигляді.
Як додати довідку ВПО у застосунок Дія?
Після авторизації в застосунку довідка переселенця підтягується в Дію за наявності всіх відомостей у відповідних реєстрах. Якщо довідка не відображається, слід звернутися до органів соцзахисту за місцем проживання.
Як одержати довідку ВПО через Дію: інструкція
Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, розташованих у районах проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, облозі.
Щоб одержати довідку ВПО у Дії, потрібно перейти в розділ Послуги – Отримати статус ВПО – і подати заявку.
Далі вказати такі дані:
- поточне місце перебування (підтвердити за допомогою геолокації);
- дані дітей, що перебувають з вами;
- дані картки єПідтримки;
- потреби на місці перебування (в медичному обслуговуванні, освіті або гуманітарній допомозі тощо).
Протягом кількох днів довідка ВПО має з’явитися в Дії, а після опрацювання інформації на картку єПідтримки перерахують кошти.
Чому іноді під час оформлення статусу ВПО через Дію програма видає помилку?
Це може бути пов’язано з перевантаженням системи, коли велика кількість користувачів намагаються зайти водночас. У такому разі повторіть спробу через деякий час.
Також зареєструватися як ВПО можна і в управлінні соцзахисту та праці за місцем перебування.
Де ще можна одержати довідку ВПО?
У виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
у центрах надання адміністративних послуг;
у структурних підрозділах з питань соцзахисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.
Як замовити послугу?
Подати заяву на одержання послуги можна особисто чи за допомогою законного представника.
Послугу надають безоплатно.
Для чого потрібна довідка ВПО?
- Відкриття рахунків у банках;
- відновлення або вклеювання фотокартки у паспорт громадянина України;
- отримання соціальних виплат і компенсацій;
- сплати податків за місцем проживання;
- у сервісних центрах МВС;
- при зарахуванні до школи або дитсадка.
Юридична сила довідки ВПО в Дії визначена постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.
Ближчим часом ви дізнаєтеся особливості опції віддаленої ідентифікації для отримання пенсійних виплат через Дія.підпис, а також про можливість припинення грошової допомоги ВПО.