Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію. Про це повідомляє Урядовий портал.

Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці.

Зробити це можна, зателефонувавши:

1) до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545,

2) до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте (контакти можна знайти за посиланням ).

У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою. Потрібно надати таку інформацію:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;

- паспортні дані;

- номер телефону;

- спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);

- нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання.

Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас відділення Ощадбанку – без відкриття рахунку.

Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно – кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.