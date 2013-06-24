Зробити це можна онлайн. У системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відновити втрачену інформацію можна через порталелектронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.

Для цього потрібно:

1. Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.

2. Перейти до меню «Комунікації з ПФУ» й вибрати «Запит на отримання електронних документів».

3. З-поміж типів звернення обрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення.

Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої звернення».