Ворог атакував інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню ворога знову стали обʼєкти, які забезпечують роботу звʼязку.

У звʼязку з цим Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:

  • використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;
  • за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;
  • віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
  • скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
  • встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:
Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа»

  • якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;
  •  завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці. 

Водночас рекомендуємо для вашої безпеки:

1. Підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.

2. Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку:

 Bridgefy
Android
iOS

 Walkie Talkie
Android
iOS

 Two Way: Walkie Talkie
Android
iOS

3. Не залишати укриття до закінчення сигналу тривоги, навіть якщо в укритті немає звʼязку.

Поради Держспецзв'язку, що робити, якщо не працює мобільний інтернет та звʼязок 

️ Якщо потрібна термінова допомога:

1. Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати. 

2. Вкажіть такі дані:

  • місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості)
  • що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті)
  • скільки людей із вами, стан здоров'я (специфічні хвороби, наприклад, діабет)
  • травмування та час, коли зазнали травм
  • потреби (ліки, їжа, вода)

3. Якщо немає зв'язку – збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно зʼявиться зв'язок.