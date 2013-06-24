Ворог атакував інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню ворога знову стали обʼєкти, які забезпечують роботу звʼязку.
У звʼязку з цим Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:
- використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;
- за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;
- віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
- скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
- встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;
вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:
Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа»
- якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;
- завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.
Водночас рекомендуємо для вашої безпеки:
1. Підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу, в тому числі у вашому регіоні: ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо.
2. Заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м) Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку:
Two Way: Walkie Talkie
Android
iOS
3. Не залишати укриття до закінчення сигналу тривоги, навіть якщо в укритті немає звʼязку.
Поради Держспецзв'язку, що робити, якщо не працює мобільний інтернет та звʼязок
ℹ️ Якщо потрібна термінова допомога:
1. Щоб викликати ДСНС, телефонуйте 112. Якщо потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким із проханням зателефонувати.
2. Вкажіть такі дані:
- місцеперебування (адреса або орієнтири на місцевості)
- що відбувається (завалило сховище, є поранені або вбиті)
- скільки людей із вами, стан здоров'я (специфічні хвороби, наприклад, діабет)
- травмування та час, коли зазнали травм
- потреби (ліки, їжа, вода)
3. Якщо немає зв'язку – збережіть інформацію в чернетках та надішліть, щойно зʼявиться зв'язок.