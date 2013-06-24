Заощадження у фіатній (національній) валюті в традиційних фінустановах (тобто банках) не здаються найбільш привабливими для користувачів, якщо подивитися на курс криптовалют та відсоткові умови на криптовалюти та стейблкоїни, що пропонують біржі.

Нестабільна фінансова ситуація — особливо гостре питання для українців, адже гривня знецінюється та інфляція наразі перевищує 20%. Втім, у цей час криптовалюта стає визнаною та починає враховуватися державою. Ухвалення закону «Про віртуальні активи» легалізувало в нашій країні криптовалюту, були створені прозорі правила гри на українському крипторинку, відкриті нові можливості для користувачів та держави.

Як заощадити з криптоактивами

Банки наразі пропонують невисоку відсоткову ставку, тож курс криптовалют та сучасні криптометоди мають вигляд привабливих рішень задля примноження криптокапіталу.

Найчастіше для цього звертаються до маржинальної торгівлі чи заощаджень на зміні курсу. У першому випадку криптобіржа позичає криптовалюту, аби трейдер міг вийти на ринок із короткою чи довгою позицією. У другому — WhiteBIT надає можливість обрати одну з понад 400 торгових пар, де курс коливається сильніше за інші, щоб заощаджувати на дорожчанні чи здешевшанні активу.

Маржинальна торгівля від WhiteBIT

Маржинальна торгівля передбачає вихід у прибуток на коливаннях курсу криптовалют.

Від звичайної торгівлі на ринку вона відрізняється можливістю позичити активи в біржі для подальшої трейдингової активності.

З технічного погляду користувач перекидає на власний крос-маржинальний рахунок WhiteBIT якусь кількість активів. За оформлення ордера на продаж чи купівлю, він обирає розмір кредитного плеча: від х1 до х20. Після чого баланс помножується на запропонований платформою та обраний трейдером розмір кредитного плеча.

На маржинальному ринку трейдери не просто виставляють ордер. Заявки на купівлю чи продаж криптовалюти тут відображають позицію трейдера щодо того, як будуть розвиватися події на ринку.

Можна вийти в шорт. Що означає, що трейдер позичає кошти на моменті, коли ціна активу висока, продає їх, а потім знову купує, коли вартість криптовалюти впала. На останньому етапі він повертає позикові кошти.

Виходячи в лонг, трейдер купує за власні та запозичені кошти криптовалюту, якщо вважає, що її ціна зростатиме. І продає, коли цей момент настає.

Маржинальна торгівля вважається більш ризикованою, бо трейдери виходять на ринок із власними та позиченими грошима і, відповідно, керують більшими обсягами монет. Деякі біржі криптовалют відкривають кредитне плече х50, х100 і вище, отже, у рази підвищуються ризики збитків.

Керувати такою кількістю позикових активів ризиковано, оскільки навіть за якісного технічного аналізу немає гарантій, що події розвиватимуться на користь трейдера. Саме тому серед провідних світових криптобірж сьогодні актуально давати змогу позичати менші суми. WhiteBIT надає кредитне плече х1, х2, х3, х5, х10 та х20, залежно від обраного активу. Отже, збиткові ризики користувача зменшуються.