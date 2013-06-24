Розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників на основі 9 класів на фахового молодшого бакалавра. Вступники на основі базової середньої освіти (тобто після завершення 9 класу) вперше подаватимуть заяви через особисті електронні кабінети. Реєстрація особистих електронних кабінетів здійснюється на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.

Для створення кабінету треба зазначити:

1. Серію та номер документа про освіту.

2. Номер (без серії) документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження.

Також потрібно вказати електронну пошту, до якої вступник має доступ і яка не заборонена на території України, і створити пароль для подальшого входу в кабінет.

Зверніть увагу: зазначена електронна пошта надалі використовуватиметься для активації кабінету та в заяві вступника, тому важливо вказувати її назву без помилок.

У самому кабінеті необхідно завантажити фото вступника та за наявності довідку, що підтверджує реєстрацію в селі (додаток 13 або витяг з реєстру територіальної громади, зокрема сформований на порталі «Дія»). Така можливість доступна тільки тим вступникам, які закінчили школу в селі в 2022 році.

Зверніть увагу: додане в кабінет фото заклад освіти може використовувати для замовлення студентського (учнівського) квитка. Тому селфі чи некоректне фото не варто використовувати.

Редагувати внесену інформацію можна до моменту подання першої електронної заяви. Можливість подання електронних заяв буде відкрито 30 червня та триватиме до 18-ї години 13 липня.

Докладні інструкції в текстовому та відеоформатах доступні також на https://vstup.edbo.gov.ua.

Зверніть увагу:

конкурсний бал вступника на бюджет цього року складається з результатів індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу і може бути розглянутий мотиваційний лист. Текст мотиваційного листа необхідно буде заповнювати в кабінеті під час подання заяви. За необхідності копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують викладену в листі інформацію, треба надсилати на електронні скриньки приймальних комісій закладів освіти, що вказані в конкурсних пропозиціях;

вступник може використати сільський коефіцієнт (СК), на який збільшується конкурсний бал. СК дорівнює 1,05. Він доступний для осіб, зареєстрованих у селі, які в рік вступу здобули базову середню освіту в закладі освіти на території села. Для підтвердження СК потрібно завантажити в електронний кабінет сканкопію відповідної довідки, про що було вказано вище.

Вступити на фахового молодшого бакалавра можна як з документом про базову середню освіту, так і про повну загальну (профільну) середню освіту та навіть про професійну або вищу освіту. Окрім винятків, усім вступникам треба реєструвати електронні кабінети та подавати заяви в електронній формі.

Міністерство освіти і науки України