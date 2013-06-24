Днями в Укрінформі представили підсумки всеукраїнського репрезентативного опитування «Культурні продукти про події на Донбасі та в Криму: споживання та потреби українців», яке організували представники Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» за підтримки Українського культурного фонду.

Опитування провела дослідницька агенція Info Sapiens у вересні 2021 року. Воно містить запитання про звички й потреби українців у споживанні культурних продуктів, зокрема фільмів, серіалів, книжок, присвячених подіям, які відбулися з 2014 року на сході України та в Криму, а також їхнім наслідкам.

Дослідження ґрунтується на думці, що в умовах гібридної війни український культурний продукт і засоби його донесення до аудиторії — надважливий чинник у суспільстві. Проте на восьмому році збройної агресії існує брак інституційної державної підтримки мистецьких ініціатив та проєктів, які б висвітлювали комплекс проблем і сенсів, пов’язаних із конфліктом.

Згідно з підсумками, 79,8% опитаних сказали, що мають змогу дивитися українські телеканали по телевізору (зокрема через онлайн-сервіси); 18,5% — не мають. Для 36,1% кодування супутникового сигналу українських телеканалів спричинило незручності перегляду чи налаштування каналів; 16,8% не відчули цих незручностей; 45,1% не мають / не було супутникового телебачення / це їх не стосується. 77,3% повністю погоджуються, що держава має фінансово підтримувати українське кіно; лише 2,5% зовсім не погоджуються з цим.

77,2% повністю погоджуються, що держава має фінансово сприяти створенню та просуванню українських книжок; зовсім не погоджуються з цим 1,6%. 53,1% повністю погоджуються, що держава має привертати увагу людей до важливих тем і проблем через фінансування певних фільмів, серіалів, книжок; зовсім не погоджуються 3,7%. 56,6% повністю погоджуються, що потрібно ввести у шкільну програму книжки та фільми, присвячені подіям в Україні від 2014 року (зокрема війні, окупації Криму та сходу України); 10,1% зовсім не погоджуються з цим.

Для 38,6% цікаві фільми / серіали / книжки про життя окремих людей у контексті подій на сході України та в Криму від 2014 року; скорше погоджуються з цим 22,8% зовсім не погоджуються 13,4%; скорше не погоджуються 7,1%.