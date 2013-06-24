Випробувальний Фонд талантів ЄС– це онлайн-інструмент пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та шукають роботу в ЄС. Скористатися порталом можуть громадяни України, які перебувають на території держав-членів ЄС як тимчасово переміщені особи. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Багато українців шукають тимчасового захисту в Європі, і дуже важливим залишається питанням пошуку роботи в країні, куди вони переїхали. Випробувальний Фонд талантів ЄС – це можливість завантажити резюме і знайти свого роботодавця. Порталом користуються понад 4000 національних державних служб зайнятості та приватних агентств із працевлаштування. А це – понад 3 мільйони вакансій із різних сфер.

Хто може скористатися порталом для пошуку роботи?

Особи, які під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державічлені ЄС.

Як скористатися онлайн-сервісом?