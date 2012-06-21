Мерія міста Бернсвілл в американському штаті Міннесота закликала жителів не випускати домашніх рибок у дику природу після того, як місцеві природоохоронні служби виявили в озері міського парку величезних золотих риб. Мерія на своїй сторінці у твіттері розмістила фото, на яких видно золотих рибок-монстрів, виловлених під час огляду озера Келлер. «Будь ласка, не випускайте своїх домашніх золотих рибок у водойми», — підписала міська влада ті знімки. Хатні тварини у дикій природі можуть виростати до надзвичайно великих розмірів і так спричинювати серйозні порушення в екосистемах, переконують зоологи. За їхніми словами, велетенські золоті рибки можуть погіршити стан води, оскільки змінюють і порушують осад водойми, знищуючи водяні рослини.

У штаті Міннесота золоті рибки вважають інвазивним видом. Це означає, що їх не можна випускати в дику природу, тобто у водойми. Зазвичай золоті рибки, які живуть у домашніх акваріумах, виростають до п’яти сантиметрів завдовжки. Але коли потрапляють у річки чи озера, можуть вирости до значно більших розмірів. Вони швидко розмножуються, перетворюючись на домінантний вид.

Департамент дикої природи сусіднього округу Карвер вже стикався торік із схожою проблемою. Його працівники вилучили з місцевої річки майже 50 тисяч золотих рибок.

США — не єдина країна, яка потерпає від нашестя домашніх рибок-монстрів. 2017 року міська влада Мюнхена (Німеччина) заявила, що через зграї велетенських золотих риб інші мешканці місцевих ставків та озер голодують. Проблема настільки загострилася, що мерія Мюнхена вирішила штрафувати кожного, хто випускатиме домашніх улюбленців у громадські водойми.

Великих золотих рибок було виявлено й у Великій Британії. 2010 року британський підліток витягнув з озера в місті Дорсет золоту рибку завважки понад два кілограми.