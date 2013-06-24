Вас запросили на співбесіду. Але яку суму бажаної заробітної плати треба назвати під час інтерв’ю, щоб і свої запити задовольнити, і для компанії бути не дуже «дорогим»?

Оцініть зарплатні вилки

Щоб зрозуміти, яку саме заробітну плату може дозволити платити більшість компаній з вашої спеціальності, можна скористатися спеціалізованим сервісом з пошуку вакансій OLX Робота. За допомогою нього не тільки швидко знайдеться робота в Україні, можна також зробити аналіз зарплатних вилок. Тобто треба використати фільтр «Зарплата» та побачити, скільки пропозицій існує на даний час для різних значень.

Дізнатися про рівень зарплат можна також у людей, що вже працюють в обраній вами сфері. Не слід питати про фінансову винагороду конкретної людини, краще цікавитись, скільки зазвичай отримують спеціалісти, які мають вашу кваліфікацію. А якщо є знайомий рекрутер – це чудово, можна отримати цю інформацію «з перших вуст».

Що впливає на рівень зарплати?

На рівень заробітної плати в конкретній компанії можуть впливати дуже багато факторів, серед них:

♦ кваліфікація;



♦ досвід роботи;



♦ наявність додаткового профільного навчання;



♦ знання іноземних мов.

Не заведено про це казати, але софт-скіли також впливають на рівень зарплати. Звісно, за характеристику «неконфліктний» у резюме доплачувати ніхто не буде, але наявність певного переліку софт-скілів формує репутацію працівника, про яку знають роботодавці.

Компанія буде також оцінювати (в тому числі й грошовими винагородами) ставлення працівника до роботи – чи лояльний він до компанії, чи вміє проявляти ініціативу, чи готовий на перепрацювання або вийти за межі своєї зони відповідальності.

Які компанії платять більше?

Фінансова винагорода співробітників залежатиме і від того, як компанія почуває себе на ринку. Якщо взяти два стартапи – один з яких фінансується коштами зовнішніх інвесторів, а інший – за кошт засновника, то зрозуміло, що працівники отримують вищий дохід саме у першому варіанті.

Також фонди зарплат будуть суттєво відрізнятися, якщо порівняти невелику фірму, де працевлаштовано 50 осіб, та компанію середнього масштабу, де працевлаштовано 400 осіб. Що стосується великого бізнесу, то там мають змогу пропонувати вдвічі чи втричі більшу зарплату для аналогічної позиції у малому бізнесі. Тож на ці параметри треба звертати увагу комплексно.