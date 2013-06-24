Не зважаючи на війну, що триває в країні, охорона материнства і дитинства залишається серед пріоритетів Програми медичних гарантій. Батьки новонародженого можуть отримати необхідні медичні послуги для немовлят безоплатно. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, при народженні дитини безоплатними мають бути лабораторні та інструментальні дослідження, скринінг вроджених вад серця дитини, перевірка слуху, щеплення відповідно до Національного календаря щеплень, забір крові для неонатального скринінгу, за необхідності – первинна реанімація та стабілізація стану, а також профілактичні заходи, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки.

У будь-яких медзакладах на території країни, які уклали відповідні договори з НСЗУ, безоплатними мають бути послуги з пакету «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя». Цей пакет включає:

первинний огляд, консультацію необхідних фахівців, встановлення діагнозу;

складання індивідуальної програми реабілітації;

оцінювання стану розвитку дитини за пʼятьма сферами (велика моторика, дрібна моторика, інтелектуальна сфера, мовленнєва сфера, соціально-емоційна сфера), скринінг на виявлення розладів аутистичного спектру;

складання індивідуальної програми реабілітації;

направлення в інші заклади/підрозділи для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та ін.

Батьки, які – через військові дії – переїхали в інший регіон можуть отримати послугу в медичному закладі за місцем перебування.

Також для передчасно народжених немовлят передбачена медична допомога у межах пакету «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках», нагадуємо, що вона включає:

інтенсивну терапію;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

цілодобовий лікарський догляд, у тому числі із залученням батьків;

дихальну підтримку;

парентеральне харчування;

консультації всіх необхідних фахівців;

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;

вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень;

ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів та ін.

Також держава покриває перевезення новонародженого виїзною неонатальною бригадою невідкладної допомоги до лікарні, яка надає послуги новонародженим у складних неонатальних випадках.

Щоб знайти медичний заклад, де можна отримати допомогу безплатно, необхідно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.